Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сформировал новый кабинет министров, сменив руководителей МИДа и министерства обороны страны. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Сугой во время пресс-конференции.

Ранее в четверг кабмин Японии собрался на экстренное заседание, во время которого министры вручили Абэ прошения об отставке. В этот же день прошло экстренное собрание правящей партии либерал-демократов (ЛДП), на котором были объявлены имена новых глав МИДа и минобороны.

Так, новым руководителем японского внешнеполитического ведомства стал Таро Коно, который ранее занимал пост главы министерства по административным реформам. Покинувший пост Фумио Кисида теперь является главой Совета по политике ЛДП.

Новым министром обороны стал Ицунори Онодэру. Ранее он уже возглавлял военное ведомство около двух лет с декабря 2012 года, затем Онодэру исполнял обязанности главы политсовета ЛДП.

Сообщает, что японский кабмин обновился не полностью: свои посты сохранили вице-премьер и министр финансов Таро Асо, генсек японского правительство Ёсихидэ Суга и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также отвечает за экономическое сотрудничество с Россией.