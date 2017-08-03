Суд города Озерска в четверг, в 10:00 по местному времени (08:00 мск) приступил к оглашению приговора бывшему члену Совета Федерации от Челябинской области Константину Цыбко, обвиняемому в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«Оглашение приговора Константину Цыбко началось», — заявил представитель суда, его слова приводит ТАСС.

В декабре 2014 года Следственный комитет РФ предъявил Константину Цыбко обвинение сразу по двум эпизодам взяточничества. В первый раз экс-сенатор взялся за 17,5 млн рублей помочь в назначении на пост главы администрации Озерского округа под Челябинском своего знакомого Евгения Тарасова. В другом случае, по версии следствия, Цыбко получил от магнитогорского предпринимателя Олега Лакницкого взятку в 10 млн рублей за лоббирование его бизнес-интересов.