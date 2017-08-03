Самолет авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Сеул, совершил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга из-за ухудшения состояния одной из пассажирок – четырехлетней девочки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы Уральского управления МВД на транспорте Елены Епимаховой.

«Самолет запросил посадку в связи с тем, что резкое ухудшение здоровья было у одной из пассажирок, а именно - у девочки 2013 года рождения, резко поднялась температура», - сказала Епимахова. По ее словам, посадка произошла успешно. Медики, ожидавшие борт, приняли решение о госпитализации девочки с мамой.

Уточняется также, что Boeing 777 улетел через два часа после дозаправки.