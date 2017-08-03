Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Амурскую область.

Глава государства посетит строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода, после чего отправится на Нижне-Бурейскую ГЭС, где проведет совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

После завершения мероприятий в Амурской области президент вылетит в Улан-Удэ, где на 4 августа у него запланирован ряд мероприятий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что по пути на Дальний Восток Путин совершил краткую остановку в южной Сибири, чтобы порыбачить в тайге.