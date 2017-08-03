Один из раненных при взрыве в Ереване скончался в больнице, специалисты обнаружили на месте происшествия две мины.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

«В больнице 32-летний мужчина от полученных ран скончался, состояние 20-летнего пострадавшего оценивается как крайне тяжелое», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на месте взрыва были обнаружены две мины, одна из них — в разобранном виде.

Взрыв прогремел поздно вечером 2 августа в одном из жилых домов ереванского квартала Давидашен пострадали два человека. Они были доставлены в ереванский медицинский центр «Армения».