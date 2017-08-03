Трамп не называл Белый дом «настоящей дырой»
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы называл Белый дом «настоящей дырой» и вновь обрушился с критикой в адрес журналистов.
«Я люблю Белый дом, это одно из прекраснейших зданий, которые я когда-либо видел. Однако фейковые новости заявили, что я назвал его дырой — это абсолютно неверно», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Ранее спортивный журнал Golf сообщил, что Дональд Трамп в приватной беседе с членами своего гольф-клуба в штате Нью-Джерси назвал Белый дом «настоящей дырой». Но издание не привело полной стенограммы разговора, отмечает Газета.ru.