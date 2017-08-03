Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы называл Белый дом «настоящей дырой» и вновь обрушился с критикой в адрес журналистов.

«Я люблю Белый дом, это одно из прекраснейших зданий, которые я когда-либо видел. Однако фейковые новости заявили, что я назвал его дырой — это абсолютно неверно», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

I love the White House, one of the most beautiful buildings (homes) I have ever seen. But Fake News said I called it a dump - TOTALLY UNTRUE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017

Ранее спортивный журнал Golf сообщил, что Дональд Трамп в приватной беседе с членами своего гольф-клуба в штате Нью-Джерси назвал Белый дом «настоящей дырой». Но издание не привело полной стенограммы разговора, отмечает Газета.ru.