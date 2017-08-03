В результате взрывов на складе боеприпасов в Абхазии ранены 60 человек, 27 из них – граждане России, жизни пострадавших ничто не угрожает, передает «РИА новости» со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения республики Рустама Зантария.

По информации посольства РФ в Абхазии в результате произошедшего пострадали 35 россиян, 27 из которых были госпитализированы.

«По последним данным к этому часу, – 60 пострадавших, из них двое детей. Среди раненных большая часть – средней и легкой степени тяжести. Есть два-три человека тяжелых, но их жизни ничто не угрожает», - уточнили в минздраве. По словам пресс-секретаря министра, на данный момент необходимости в транспортировке пострадавших в Россию нет. Зантария отметил, что «очаг возгорания ликвидирован, и снаряды больше не рвутся», поэтому вероятность увеличения числа пострадавших крайне мала.

Серия взрывов на складах минобороны республики в селе Приморское Гудаутского района произошла в среду около 16:30 мск. Причины взрыва устанавливаются.