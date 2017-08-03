Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов отставание составило 4,366 балла. В среду ЦСКА обыграл дома греческий АЕК (1:0). Суммарный коэффициент страны теперь составляет 42,382.

По итогам прошлого сезона России удалось подняться на шестое место в таблице, опередив Португалию. Этот результат позволит в сезоне-2018/19 задействовать в еврокубках не пять, а шесть команд, причем три из них — в Лиге чемпионов.