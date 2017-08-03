Советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал Герберт Макмастер добился увольнения директора Белого дома по разведке — Эзры Коэна-Ватника, которого СМИ до сих пор называли «непотопляемым» и «человеком, которого Макмастер не смог уволить», пишет «Газета.Ru».

В Белый дом 31-летний Коэн-Ватник пришел, когда советником главы государства по нацбезопасности был соратник Дональда Трампа Майкл Флинн, впоследствии вынужденный покинуть этот пост под давлением демократов из-за его предполагаемых связей с российскими властями и встреч с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Генерал Макмастер, сменив Флинна на посту президентского советника, довольно скоро начал добиваться увольнения молодого «разведчика» Коэна-Ватника, но того защищали советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон, зять главы государства Джаред Кушнер и сам Дональд Трамп.

И вот Макмастер добился-таки своего. По всей видимости, защитники Коэна-Ватника дали слабину и согласились на компромисс, переведя его в другой департамент президентской администрации (правда, пока неизвестно, в какой и какая должность уготована экс-директору Белого дома по разведке).

Макмастер же выразил свое удовлетворение долгожданным кадровым решением, выпустив по этому поводу специальное заявление для прессы. В нем говорится, что Коэн-Ватник проделал хорошую работу, возглавляя совет национальной безопасности. «В настоящее время наиболее подходящим для продолжения работы будет сменить квалификацию», — обосновал генерал свою настойчивость в отношении молодого сотрудника, добавив, что директором Белого дома по разведке станет профессионал «с другим опытом работы».

«Генерал Макмастер уверен, что Эзра в дальнейшем будет продолжать делать значительный вклад в национальную безопасность на другой должности в администрации», — говорится в заявлении советника Трампа.