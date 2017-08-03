В американском сегменте интернета появился сайт Hamilton 68, разработанный сотрудниками негосударственного Альянса за обеспечение демократии на средства Германского фонда Маршалла. Он предназначен для поиска «пророссийской пропаганды» и дезинформации, так или иначе связанной с Россией, передает Reuters.

Сервис работает в онлайн-режиме, одновременно анализируя тексты 600 аккаунтов в микроблогах Twitter, правда, только на английском языке. Предметом проверки станут записи, распространяющие контент российского ИА Sputnik и телеканала RT, а также позитивные отзывы о российских властях, даже носящие субъективный и личностный характер.

Представитель Германского фонда Маршалла Джей Эм Бергер, комментируя запуск сайта-детектора, заверил, что его создатели не страдают паранойей и не считают, будто каждый пользователь из списка, отобранного для проверки, «обязательно получает деньги от Кремля».

При этом эксперт уверен, что в числе 600 аккаунтов, записи которых будет мониторить Hamilton 68, наверняка есть «профессиональные распространители дезинформации».

Авторы проекта заявили, что его реализация направлена на предотвращение попыток вмешательства во внутриполитические дела США и европейских государств, подобных тем, в которых Вашингтон обвиняет Москву в связи с ее предполагаемым вмешательством в работу американской избирательной системы накануне президентских выборов.

В свою очередь, представители компании, владеющей сервисом микроблогов Twitter, выступили с заявлением о том, что не имеют к проекту Hamilton 68 никакого отношения и не собираются оказывать какое-либо содействие искателям пропаганды в учетных записях пользователей.