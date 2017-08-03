Члены конгресса США хотят получить записи телефонных разговоров, связанных со встречей Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой.

По данным CBS, законодателей также интересует содержимое почтовых ящиков участвовавших в этой встрече советника президента и его зятя Джареда Кушнера и руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта.

Оппоненты президента США утверждают, что эта встреча является подтверждением наличия связей с Россией.