Глава фракции «Оппозиционный блок» в Черновецкой областной раде Дмитрий Павел заявил, что его коллеги из ряда украинских областей поддержали решение Киевского областного совета о требовании запуска процедуры импичмента президента страны Петра Порошенко.

В общей сложности сторонников смены главы государства набралось довольно много, они представляют разные политические силы в администрациях десяти областных советов как в Западной, так и в Центральной и Восточной Украине.

Это не первая инициатива по объявлению импичмента Порошенко: подобные предложения поступают в парламент Украины практически ежемесячно, причем ранее особую активность в этом направлении проявляла возглавляемая Юлией Тимошенко политическая партия «Батькивщина».

Киевский областной совет принял закон об импичменте сравнительно недавно, а до этого времени — за все 25 лет независимости страны — на Украине вообще не существовало легальной основы отстранения главы государства от власти.

«Данная должность не вечна, она выборная, и украинское общество должно иметь все рычаги, чтобы эти полномочия у него забрать», — прокомментировал ситуацию глава фракции «Оппозиционный блок» в Черновецком облсовете Дмитрий Павел, выразив надежду, что к концу нынешнего года закон, позволяющий отправить украинского лидера в отставку, вступит в силу.

«Социально-экономическое положение, которое мы наблюдаем на территории нашей страны, наталкивает нас на мысль, что мы приближаемся к пропасти», — признался Павел.

Подробности – в материале «Известий»: Регионы Украины потребовали импичмента Порошенко