США продолжат работу с РФ для победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и политического урегулирования в Сирии.

Как сообщил «РИА Новости» представитель госдепа, «США поддерживают любые попытки, которые могут действительно привести к деэскалации насилия в Сирии».

В Госдепе также отметили, что продолжат работу с Россией «для достижения этих целей и победы над ИГ».

Соответствующее заявление сделано на фоне обострения российско-американских отношений после введения США новых санкций в отношении РФ.