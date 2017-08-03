Шесть детей находятся в тяжелом состоянии после попадания реагента в плавательный бассейн в США. Еше 31 ребенок и двое взрослых пострадали.

По данным телеканал ABC News, в воду попало концентрированное вещество на основе хлора, используемое для дезинфекции воды.

Инцидент произошел в бассейне Христианской ассоциации мальчиков, находящейся в городе Дарем, штат Северная Каролина.

Отмечается, что пострадавшим детям от 6 до 12 лет.