Шесть детей в тяжелом состоянии после утечки химикатов в бассейн в США
Шесть детей находятся в тяжелом состоянии после попадания реагента в плавательный бассейн в США. Еше 31 ребенок и двое взрослых пострадали.
По данным телеканал ABC News, в воду попало концентрированное вещество на основе хлора, используемое для дезинфекции воды.
Инцидент произошел в бассейне Христианской ассоциации мальчиков, находящейся в городе Дарем, штат Северная Каролина.
Отмечается, что пострадавшим детям от 6 до 12 лет.