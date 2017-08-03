Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам составить список возможных мер государственной поддержки для развития системы электрического транспорта в стране. «Прошу организовать работу вместе с консорциумом и заинтересованными ведомствами», — цитируют премьера «Известия».

Премьер-министр отвел своим подчиненным срок до 17 августа. За это время они должны сформировать пакет предложений по популяризации электротранспорта и обратных мер, направленных на сокращение количества бензиновых автомашин. Среди последних встречаются довольно смелые — например, идея об ограничении использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в ряде городов (с населением около 1 млн и больше) и на отечественных курортах.

С инициативой активизации развития системы использования электротранспорта выступила автостроительная компания КамАЗ в лице ее генерального директора Сергея Когогина. Среди его конкретных предложений — внедрение в стране программы по сокращению вредных выхлопов от автотранспорта, включающей в себя, помимо прочего, ограничительные меры в отношении автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, Когогин предложил установить на нулевом уровне ставку транспортного налога для владельцев электромобилей и гибридов, принять госпрограмму для создания бесплатных парковок на муниципальных землях и обеспечить субсидии потенциальным покупателям.

В правительстве подчеркнули, что предложения КамАЗа совпали с ведомственными планами по развитию системы электротранспорта в РФ.

Подробнее — в материале «Известий»: Бензиновые автомобили предлагают не пускать в города и на курорты