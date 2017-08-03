Замминистра иностранных дел Алексей Мешков приступит к обязанностям чрезвычайного и полномочного посла России во Франции и по совместительству в Монако до ноября 2017 года.

Как рассказал «Известиям» источник в дипломатических кругах, сейчас идет процесс сбора документов и получения дипломатической визы, а в российском посольстве в Париже готовятся к передаче дел. Более того, практически решен вопрос с получением агремана от французского правительства.

«Несмотря на то, что нынешний состав посольства является высококлассным и профессиональным, с победой президента Макрона нужно освежить кадры и усилить дипломатический состав», — рассказал собеседник «Известий».

В России кандидатура Мешкова была одобрена профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации в июне.

Подробнее — в материале «Известий»: Новый посол России во Франции начнет работу до ноября