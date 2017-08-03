Руководство Республики Удмуртия, Рязанской и Пермской областей в настоящее время рассматривает возможность использования формата «прямой линии» для обеспечения обратной связи врио губернаторов с избирателями.

Опыт подобных сеансов связи с народом уже имеется в Ленинградской, Новгородской, Калининградской и Кировской областях, в Карелии, Хакасии и Марий Эл, пишут «Известия». Причем в этих регионах врио губернаторов экспериментируют с различными способами общения с избирателями, сочетая традиционные для предвыборных кампаний появления в теле- и радиоэфире с сеансами интерактивной связи через соцсети и другие онлайн-ресурсы.

Впрочем, в окружении врио главы Пермского края Максима Решетникова предположили, что формат «прямой линии» с народом будет практиковаться уже после выборов, поскольку сейчас его внедрение может быть расценено как незаконный метод агитации.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов возлагает на «прямые линии» большие надежды, намереваясь не только сделать их регулярными, но и вовлечь в общение с населением руководителей муниципальных районов и городских округов.

Врио главы Рязанской области Николай Любимов и вовсе собирается составить план «прямых линий» на ближайшие три года, включив в него и другие мероприятия, основной задачей которых будет поддержание связи с жителями региона. В пресс-службе Любимова уточнили, что первая «прямая линия» на Рязанщине состоится уже во второй половине августа на площадке одного из местных СМИ.

Подробнее – в материале «Известий»: Врио губернаторов вышли на «прямую линию»