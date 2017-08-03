Стадион «Локомотив» на востоке Москвы переименуют в «РЖД Арену» 5 августа, накануне Дня железнодорожника.

«В грядущую субботу на домашний матч с хабаровским СКА в рамках четвертого тура чемпионата России болельщики придут уже не на стадион «Локомотив», а на «РЖД Арену», — рассказал «Известиям» источник в клубе.

Президент «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что сейчас этот вопрос решается.

«РЖД Арена» не просто символ наших добрых взаимоотношений с главным спонсором. Мы помним о том, что у истоков клуба стояли железнодорожники. Их силами построен стадион. Их вклад в победы «Локомотива» трудно переоценить. Новое название арены благотворно скажется на узнаваемости бренда «РЖД», — сказал Геркус «Известиям».

В межсезонье «железнодорожники» также освежили фасад арены, заменили кресла на трибунах и установили четыре новых табло.

Подробнее — в материале «Известий»: «Локомотив» переименуют ко Дню железнодорожника