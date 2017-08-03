Объем частных инвестиций в свободную экономическую зону (СЭЗ) Крыма за два года в 13 раз превысил объем государственных вложений и составил 27 млрд рублей, говорится в отчете МЭР, с которым ознакомились «Известия».

«За два года функционирования свободной экономической зоны ее участники ввели в эксплуатацию 918 объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры», — отмечается в документе.

Среди реализуемых на полуострове проектов — строительство туристической инфраструктуры, спортивный комплекс, аквапарк, модернизация аэропорта и оборонных заводов.

Свободная экономическая зона в Крыму создана на 25 лет с возможностью ее продления. Помимо налоговых послаблений она также предполагает и упрощенный визовый режим для иностранных инвесторов.

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