Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в американском Стэнфорде. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«К сожалению, я должна сняться с сегодняшнего матча. В конце матча первого круга я почувствовала боль в левом предплечье», — сказала спортсменка, отметив, что врач посоветовал ей не рисковать своим здоровьем.

В понедельник Шарапова в первом круге турнира встречалась с представительницей США Дженнифер Брэди и победила ее со счетом 6:1, 4:6, 6:0.

Напомним, Мария Шарапова вернулась в большой теннис весной текущего года после 15-месячной дисквалификации. Россиянка получила wild card для участия в турнирах WTA в Стэнфорде (31 июля — 6 августа) и Торонто (5–13 августа). Также россиянка намерена выступить в турнире в китайском Тяньцзине (9–15 октября). До этого из-за травмы она пропустила турнир в Бирмингеме и Уимблдон.