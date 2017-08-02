Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ситуацию вокруг КНДР невозможно решить одними санкциями, необходим политический диалог.

«Санкции сами по себе не решат проблему. Вопрос в том, какая цель у санкций. Если мы увидим, что они душат народ, то это необходимость принятия резолюции будет большим вопросом. Если же они помогут ликвидировать ядерную программу Северной Кореи, то это совсем другое дело», — приводит слова Небензи ТАСС.

Он также добавил, что ситуацию на Корейском полуострове удастся стабилизировать «только через политический диалог».