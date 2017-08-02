В Тегеране отреагировали на принятие нового американского закона, регламентирующего действие уже введенных и введение новых санкций в отношении России, КНДР и Ирана, а также мирового терроризма.

Иранские власти расценили положения документа, подписанного сегодня президентом США Дональдом Трампом, как противоречащие условиям ранее заключенной между двумя странами ядерной сделки, передает Reuters.

Как сообщали «Известия», Трамп критически отозвался о законе, который был принят конгрессом США, причем подавляющим большинством голосов. Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон дал понять, что они с президентом оба «не в восторге» от законодательной инициативы сенаторов, но противостоять ей не вправе при такой масштабной поддержке среди конгрессменов.

Трампу в первую очередь не нравится, что закон о санкциях ограничивает его полномочия и фактически лишает возможности отменять эти меры единолично. Сама возможность отмены остается, но он должен будет согласовывать свою инициативу с конгрессом, а это резко сокращает шансы на то, что в итоге ему удастся-таки добиться своего.

Впрочем, как отмечали аналитики, и до принятия закона Трамп, формально имевший право отменять санкции — например, антироссийские, — вряд ли смог бы им воспользоваться, учитывая постоянный прессинг со стороны Демократической партии, низкий кредит доверия населения и падение рейтингов популярности, кадровые проблемы в Белом доме и другие факторы, не способствующие решимости президента пойти наперекор другим представителям власти.