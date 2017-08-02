Скотленд-Ярд заподозрил 47-летнего британского врача Маниша Шаха в не менее 118 преступлениях против половой неприкосновенности. Доктору были предъявлены официальные обвинения.

По данным британской полиции, Шах подозревается в 65 случаях домогательств и более 50 посягательств сексуального характера. Известно, что среди его жертв есть ребенок в возрасте 13 лет, пишет газета The Independent.

В полиции отмечают, что преступления были совершены в период с июня 2004 года по июль 2013 года.

Скотленд-Ярд не раскрывает специальность врача и точное число его жертв. В свою очередь, Национальная служба здравоохранения Англии открыла горячую линию для граждан, которые сталкивались с подозреваемым.

Добавим, что Шах был отпущен под залог. Он должен явиться в суд 31 августа.