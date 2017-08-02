В среду прошло опознание еще одного погибшего при пожаре в Grenfell Tower в Лондоне. Им оказался 20-летний юноша Ясин Эль Вахаби.

Всего опознаны 46 жертв из 80, передает «РИА Новости» со ссылкой на столичную полицию. Среди погибших числится младенец Логан Гомес, который родился в больнице в день пожара мертвым и был зарегистрирован правоохранительными органами как жертва трагедии.

Напомним, пожар в жилом доме Лондона произошел ночью 14 июня. В результате происшествия погибли и пропали без вести порядка 80 человек. Подавляющее большинство жителей Grenfell Tower были выходцами из Африки и с Ближнего Востока.