В Абхазии прекратились взрывы на военном складе у поселка Приморское, где пострадали около 60 человек. На месте происшествия уже побывал министр обороны республики Мираб Кишмария, сообщает ТАСС со ссылкой на абхазское военное ведомство.

«Также к месту ЧП подошли сотрудники МЧС, МВД и прокуратуры, которые производят осмотр для того, чтобы детально разобраться в причинах произошедшего», — сказал агентству пресс-секретарь Минобороны Роланд Джоджуа.

По данным медиков, в Гудаутскую районную больницу были доставлены 42 человека, в Сухумскую республиканскую – 11. Все они получили осколочные ранения. В медучреждениях остаются 27 человек, состояние пятерых оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что в числе 27 госпитализированных 19 россиян. Губернатор Краснодарской области Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших соотечественников готовы принять в медучреждениях Кубани. Кроме того, по его словам, сочинские врачи при необходимости могут выехать в Абхазию.