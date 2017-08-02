Члены экспедиции «Российский центр освоения Арктики» обнаружили останки шести особей дикого белого медведя, передает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Сообщение об обнаружении останков краснокнижных животных поступило в ОМВД по Тазовскому району Ямало-Ненецкого автономного округа в конце июля текущего года.

Несмотря на явные признаки преступления — на месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы — полицейские не стали возбуждать уголовное дело.

Генпрокуратура потребовала устранить нарушения, после чего было заведено дело по ч.1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особ ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). Расследование под свой контроль взяла окружная прокуратура.

Фотографии с места расправы над шестью особями белых медведей публикует телеканал РЕН ТВ.