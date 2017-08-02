Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что России объявлена полноценная торговая война в связи с введением новых санкций со стороны США.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что новые ограничительные меры США против России являются «бессмысленными», санкции носят всеобъемлющий характер и будут сохраняться десятилетиями. Надежды на улучшение отношений с новой администрацией США после подписания американским лидером Дональдом Трампом закона о санкциях нет.

«Отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава конгресса или личности президента», –– отметил премьер-министр.

При этом глава правительства сказал, что США таким образом продемонстрировали бессилие, передав все исполнительные полномочия конгрессу.