«Спартак» предложил работу Андрею Малахову
Хоккейный клуб «Спартак» обеспокоен возможным уходом Андрея Малахова с «Первого канала» и готов предложить популярному ведущему работу.
Письмо «самому популярному телеведущему страны» за подписью генерального директора клуба Андрея Веревко было выложено в микроблоге «Спартака» в Twitter.
Из него следует, что московский клуб обеспокоен информацией СМИ об уходе Малахова с «Первого канала» и предлагает продолжить карьеру в качестве ведущего домашних матчей «Спартака».
Ранее СМИ сообщили, что Андрей Малахов уходит с «Первого канала» на ВГТРК. Сам ведущий и его представители не комментируют эту информацию.