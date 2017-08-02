Пентагон подтвердил гибель двух американских военных при атаке террориста-смертника на конвой НАТО в Афганистане. Как сообщает Fox News, нападение произошло на окраине Кандагара, когда военнослужащие Североатлантического альянса направлялись к городскому аэропорту.

Ранее местная полиция подтвердила потерю одного транспортного средства.

В настоящее время объединенные силы миссии США и НАТО в Афганистане насчитывают 13,5 тыс. военнослужащих. Накануне Белый дом решил усилить группировку американских солдат для борьбы с талибами на 4 тыс. или более.

Провинция Кандагар считается центром движения «Талибан» (запрещено в России).