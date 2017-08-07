Уже через год молодые люди с инвалидностью, поступающие в вузы по квоте, получат те же возможности, которые есть у остальных абитуриентов. Они смогут подавать документы сразу в пять вузов на три специальности в каждом. Сегодня инвалиды такого права лишены: закон предписывает им определяться сразу и подавать документы лишь в одно учебное заведение. И это одна из причин того, что квоты для инвалидов в российских университетах выбраны лишь на десятую часть. Поправки в соответствующую статью закона «Об образовании» уже внесены в Госдуму.

Ограничение для людей, поступающих по квотам (помимо инвалидов это еще, например, сироты), содержится в статье 71 закона «Об образовании». В ней говорится, что граждане могут воспользоваться особыми правами, «подав по своему выбору заявление о приеме в одну образовательную организацию высшего образования на одну образовательную программу».

Поправки в эту статью уже внесены в Госдуму, сообщил «Известиям» член комитета нижней палаты по образованию, вице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин. По его словам, в поддержку этой инициативы высказалась на заседании Союза ректоров министр образования Ольга Васильева.

— Документ предварительно получил положительное заключение Минобрнауки, — сказал Олег Смолин «Известиям». — Так что, думаю, в следующем году ситуация изменится. Ребята с инвалидностью будут подавать документы в пять вузов, в каждый на три специальности, и будут уравнены в этом смысле в правах с другими абитуриентами.

В пресс-службе Минобрнауки «Известиям» заявили, что ведомство «ведет работу над обеспечением комфортной и доступной образовательной среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов». В министерстве напомнили, что в этом году было снято еще одно ограничение для людей с инвалидностью: теперь не надо представлять в приемную комиссию заключение медико-социальной экспертизы о том, что человек может учиться.

— Вузы сейчас не должны требовать справку о том, что учеба в вузе человеку не противопоказана, — пояснили «Известиям» в Минобрнауки. — Временные затраты на ее получение существенно затрудняли процесс поступления для инвалидов. Мы разослали инструктивные письма об этом во все вузы и донесли эту информацию до членов приемных комиссий.

В пресс-службе Минтруда России «Известиям» также заявили, что выступают за снятие любых ограничений для абитуриентов с инвалидностью.

— Деятельность Минтруда России направлена в том числе на устранение возможных барьеров при поступлении инвалидов в учебные заведения и дальнейшем обучении, — сообщил представитель ведомства. — Министерство поддерживает связанные с этим инициативы и готово оказать всяческое содействие в их проработке.

При нынешней ситуации часто получается, что на квотированные места возникает конкурс — среди тех, кто имеет право на льготное место. Когда ребята с инвалидностью будут уравнены в правах с остальными, они смогут выбирать те специальности, куда можно пройти по квоте. А те места, от которых они откажутся, будут заняты абитуриентами, поступающими на общих основаниях. То есть поправки в закон «Об образовании» дадут больше возможностей инвалидам без изменения десятипроцентной квоты для этой категории абитуриентов.

— Хочу напомнить, что у нас абитуриенты и студенты с инвалидностью составляют менее одного процента от общего числа, — сказал Олег Смолин. — Более того, за последнее время количество студентов с инвалидностью у нас сократилось с 25 тыс. до 20 тыс. несмотря на квоту.

По словам одного из авторов законопроекта, зампредседателя комитета ГД по образованию и науке Любови Духаниной, «такое положение детей-инвалидов действительно несправедливо».

— Мы с коллегами внесли в Думу проект закона, который позволит уравнять права инвалидов при поступлении в вузы с правами абитуриентов, поступающих на общих началах. В настоящее время, действительно, выпускники школ, являющиеся инвалидами, имеют право направлять документы для поступления по квоте только в один вуз, а не в пять, как у здоровых ребят. При этом поступление по квоте не гарантирует им зачисления в вуз — оно точно так же носит конкурсный характер. Если число абитуриентов-инвалидов превышает квоту, то среди них проводится конкурс, — пояснила Любовь Духанина . — Отдельные вузы также проводят собственные вступительные испытания профильной или творческой направленности. Успешность же прохождения инвалидом таких испытаний становится известна уже после подачи документов, а не до, как в случае с ЕГЭ. У ребенка просто не остается запасных вариантов. Всё это создает неравенство, которое мы намерены исправить, внеся соответствующие поправки в закон «Об образовании».

Член комиссии ОП РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева сообщила «Известиям», что проблема с поступлением инвалидов была выявлена в ходе всероссийского мониторинга доступности высшего образования, проведенного Общественной палатой и исследовательским центром «Особое мнение».

— Ежегодно в вузы по квоте, которая составляет 10% от бюджетных мест, поступают около 5 тыс. инвалидов. Всего высшее образование получают примерно 20 тыс. людей с инвалидностью — это каждый тридцать третий инвалид в возрасте от 18 до 30 лет. При этом всего в стране около пяти миллионов студентов — это каждый четвертый в этом же возрастном диапазоне, — сказала Екатерина Курбангалеева. — Такая ситуация объясняется в том числе сниженной мотивацией у людей с инвалидностью. Они часто не верят в свои силы, потому что в жизни постоянно сталкиваются с ограничениями. А ведь только образование дает этим людям возможность самореализации, поскольку они не могут заниматься физическим трудом.

Инициативы общественников по отмене ограничений были поддержаны президентской комиссией по делам инвалидов, а затем и профильными министерствами.