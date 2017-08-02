На встрече в Маниле глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон могут объявить о создании в Сирии третей зоны деэскалации.

Источник, близкий к Минобороны РФ, рассказал «РИА Новости», что дипломаты озвучат решение на совместной пресс-конференции после встречи.

Он подчеркнул, что американская сторона не участвовала в согласовании зоны деэскалации, а инициатива исходит из Каира.

Ранее о проработке встречи Лаврова и Тиллерсона сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат отметил, что Москва рассчитывает на готовность Вашингтона «вести конструктивный разговор по всему кругу вопросов, которые уже давно отягощают наши отношения».