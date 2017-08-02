Праздник по случаю Дня ВДВ в Москве в этом году прошел без серьезных происшествий. Отчасти этому способствовал запрет на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков в местах общественных гуляний.

Сотрудники правоохранительных органов следили за порядком, однако не мешали бывшим военнослужащим отдыхать. Как отмечает телеканал «360», даже никого не пришлось доставать из фонтана, хотя в ряде российских городов поплавать в фонтанах не получилось и вовсе: местные власти их отключили для профилактики. Вместе с тем десантники, имеющие за плечами боевой опыт, считают купание в фонтане не традицией, а стереотипом.

Торжественные мероприятия в столице продолжались в течение всего дня, в храмах шли службы, проводились возложения цветов к памятникам воинам-десантникам, в парках звучали патриотические песни, а каждый желающий мог попробовать настоящей солдатской каши с чаем на полевой кухне.