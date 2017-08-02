Более 30 американских штатов просят федеральные власти страны проверить надежность системы голосования.

Местные власти 33 штатов и 36 округов обратились в министерство внутренней безопасности США с соответствующей просьбой, передает телеканал CNN.

Отметим, что в США выборы как президента, так и конгресса осуществляются местными властями. Федеральные органы управления лишь оказывают поддержку местным властям в этом вопросе.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента США. В свою очередь, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, называя их «абсолютно голословными».