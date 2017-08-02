Спасатели опровергли сообщения о пожаре в московском ЦУМе. Причиной тревоги стало срабатывание в подвале автоматической системы пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на управления МЧС по столице.

«Была проведена проверка всех помещений. Признаков возгорания или задымления пожарные не обнаружили», — сказали агентству в ведомстве.

Тем не менее, охранники эвакуировали находившихся в здании людей.

В настоящее время у торгового центра находятся несколько пожарных машин с включенными проблесковыми маячками.

О пожаре сообщили ранее очевидцы, оказавшиеся вечером в среду на Петровке. Некоторые из них делились в соцсетях фотографиями закрытых дверей торгового центра и пожарных автомобилей.