Песков: ситуация с объявлением Рогозина персоной нон грата неприемлема
Ситуация с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, которого Молдавия объявила персоной нон грата, абсолютно неприемлема. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ситуация с Рогозиным абсолютно неприемлема», — подчеркнул Песков.
В свою очередь, МИД РФ в связи с решением молдавских властей выразил ноту протеста. В сообщении дипведомства подчеркивается, что это приведет к дестабилизации ситуации в регионе и Европе в целом. Кроме того, Москва пообещала дать соответствующий ответ на действия Кишинева.
Осудил решение молдавского парламента и президент страны Игорь Додон. По его мнению, власти Молдавии ведут государство «к политической и геополитической катастрофе».
Додон добавил, что, несмотря на присвоение Рогозину статуса персоны нон грата, 4 августа встретится с вице-премьером РФ в Тегеране.