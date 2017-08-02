Ситуация с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, которого Молдавия объявила персоной нон грата, абсолютно неприемлема. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация с Рогозиным абсолютно неприемлема», — подчеркнул Песков.

В свою очередь, МИД РФ в связи с решением молдавских властей выразил ноту протеста. В сообщении дипведомства подчеркивается, что это приведет к дестабилизации ситуации в регионе и Европе в целом. Кроме того, Москва пообещала дать соответствующий ответ на действия Кишинева.

Осудил решение молдавского парламента и президент страны Игорь Додон. По его мнению, власти Молдавии ведут государство «к политической и геополитической катастрофе».

Додон добавил, что, несмотря на присвоение Рогозину статуса персоны нон грата, 4 августа встретится с вице-премьером РФ в Тегеране.