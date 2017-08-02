В результате взрывов на военном складе в Абхазии пострадали 27 человек, среди них 19 россиян, сообщает министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

В настоящее время раненые находятся в больницах Сухума, Нового Афона и Гудауты, где некоторых приходится оперировать. По предварительным данным, двое россиян находятся в крайне тяжелом состоянии.

Данные Ростуризма свидетельствуют, что среди пострадавших при взрывах российских туристов нет.

Напомним, на складе боеприпасов в Абхазии в селе Приморское прогремел взрыв, после начался пожар.