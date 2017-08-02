В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с сентября текущего года начнет вещание новый телеканал «78», который войдет в состав МИЦ «Известия». В среду, 2 августа, состоялась презентация логотипа канала.

Ключевая идея бренда соотносится с «окном», символизирующим открытость и новые возможности. Особое внимание в информационных выпусках будет уделяться событиям в городе и регионе.

Сильной стороной телеканала станет представленность в цифровой среде на портале, который станет удобным городским сервисом.

«Наш базовый принцип — «Узнай, чем живет город / узнай, как этим пользоваться». Портал будет работать на стыке традиционных СМИ и удобного городского информационного сервиса», — подчеркнул генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

МИЦ «Известия» объединяет редакции новостных служб телеканалов РЕН, «Пятый канал» и газеты «Известия». Производством контента для ТВ, печати и интернета занимается команда численностью свыше полутора тысяч человек.