Пять человек получили травмы после столкновения иномарки с маршруткой в Одессе. Об этом сообщил украинский телеканал ГРАД.

ДТП произошло во вторник, 1 августа, около 20:30. Внедорожник Hyundai Tucson столкнулся с микроавтобусом, в салоне которого были пассажиры. По данным местных СМИ, водитель иномарки своевременно не уступил дорогу маршрутке, в результате чего та опрокинулась на бок. В аварии пострадали пять человек, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает телеканал «360».

Проводится проверка по факту ДТП.