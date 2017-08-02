Метрополитен Санкт-Петербурга раскритиковал рекомендации Ространснадзора по установке дополнительных рамок при входе на станции подземки, чтобы избежать очередей. Данное предложение в пресс-службе метро назвали абсурдом.

Кроме того, в Петербургском метрополитене отметили необходимость учитывать пассажиропоток в городе перед внесением каких-либо поправок в требования к безопасности.

Ранее Ространснадзор заявил о том, что причиной появления очередей при входе на станции петербургского метро является недостаточная подготовка его сотрудников к новым правилам безопасности, сообщает сайт «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».