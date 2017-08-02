Журналист телекомпании НТВ Никита Развозжаев прокомментировал «Известиям» инцидент, который произошел с ним в парке Горького.

«Неординарный случай», –– сообщил корреспондент, на которого во время прямого эфира в День празднования Воздушно-десантных войск напал нетрезвый мужчина и ударил его по лицу. Развозжаев не ожидал, что мужчина на него набросится, несмотря на его неадекватное поведение. Как отметил сотрудник НТВ, первые секунды после удара он находился в состоянии шока и не понимал, что произошло.

Сейчас пострадавший чувствует себя нормально, несмотря на боли в скулах и небольшое головокружение. Полиция оперативно задержала хулигана, который, как выяснилось не имеет никакого отношения к ВДВ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.