СМИ: в американской школе прогремел взрыв
В результате взрыва в американской школе в городе Миннеаполис (штат Миннесота) погиб один человек, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, мог произойти взрыв газа, часть стены разрушена.
Под завалами могут находится люди. Пожарные ликвидируют возгорание.
BREAKING: Explosion at Minnehaha Academy in Minneapolis. Part of the building has collapsed. @KARE11 pic.twitter.com/HR6col6psq— D.P. (@DPet_KARE11News) 2 августа 2017 г.
Детали инцидента пока неизвестны.