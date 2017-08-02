Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сообщает, что со 2 августа введено ограничение на ввоз из Румынии в Россию продукции из свинины, в том числе живых свиней. Это связано с обнаружением очага африканской чумы свиней (АЧС) в Румынии.

Временный запрет затронул всю румынскую свиноводческую продукцию за исключением кормовых добавок, прошедших термическую обработку, говорится в заявлении Россельхознадзора. Продукция, которая поступит в пропускные пункты через границу Российской Федерации после 2 августа, подлежит возврату.

«В случае прибытия живых свиней в пункты пропуска Российской Федерации, следовавших в режиме транзита по территории Румынии до 2 августа, решение об их пропуске в Российскую Федерацию принимается в обычном порядке», –– указано в сообщении.