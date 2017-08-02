Машина скорой медицинской помощи, перевозившая пострадавшего в ДТП ребенка, сбила женщину в Иркутске.

2 августа автомобиль следовал в больницу с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами с 7-летней девочкой на борту, которая пострадала в ДТП. На улице Маршала Конева на пешеходный переход неожиданно вышла женщина. Как сообщает ИА FlashSiberia, водитель не успел затормозить и совершил наезд на пешехода.

ДТП, в котором пострадала 7-летняя девочка, находящаяся в машине скорой помощи, произошло утром 2 августа на 50-м км трассы Иркутск — Улан-Удэ. Там столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии травмы получили двое водителей и трое пассажиров, среди которых оказалась девочка и 10-летний мальчик.