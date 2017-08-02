Отдыхающие пострадали при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии. Всего госпитализировано около 25 человек

По информации IZ.RU, отдыхающие жили в гостевом доме недалеко от склада.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакию, с ранениями различной степени тяжести республиканскую больницу Сухума были госпитализированы пять человек, около двадцати доставлены в гудаутскую больницу и два человека — в больницу Нового Афона.

«Медицинские бригады сформированы, врачи мобилизованы, мы располагаем всеми возможностями для оказания квалифицированной помощи пострадавшим», — подчеркнул министр.

Напомним, взрыв произошел на складе сил гражданской обороны Республики. По предварительным данным, там хранятся 500-килограммовые бомбы.