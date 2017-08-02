На корреспондента НТВ Никиту Развозжаева напали во время прямого эфира из парка Горького в Москве. Журналист рассказывал о том, что Воздушно-десантные войска отмечают свой праздник как никто другой, — в этот момент в кадре появился нетрезвый мужчина в футболке с надписью «Оплот» и несколько раз выругался. Репортер попросил хулигана замолчать — в ответ на это мужчина сильно ударил репортера по лицу и потребовал не указывать ему, что делать.

На этом репортаж телеканала прерывается. Хулигану удалось скрыться — но ненадолго. Вскоре он уже сидел в автобусе ОМОНа, направлявшемся в ОВД «Якиманка».

Выяснилось, что к ВДВ этот мужчина не имеет никакого отношения. Нападавший — москвич, ему 32 года. Это не первый его привод в полицию — ранее он уже привлекался за драки и распитие спиртных напитков в общественных местах.

По факту избиения Развозжаева возбуждено уголовное дело. Здоровью журналиста ничто не угрожает. В интервью корреспонденту МИЦ «Известия» он рассказал о том, как произошло нападение и своем состоянии.