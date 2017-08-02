Порядка 496,012 млн рублей затратят на реконструкцию двух скверов в Пскове в рамках модернизации улицы Свердлова. Об этом сообщила заместитель главы администрации Пскова Светлана Исекеева.

В частности, подрядчикам предстоит благоустроить сквер с Вечным огнем, сквер павших борцов и сквер у парка Победы. Работы необходимо выполнить до декабря 2018 года.

«В парках с Вечным огнем мы ничего существенно не меняем: делаем хорошие дорожки, минимально затрагиваем аварийные деревья и сажаем новые», — приводит слова Исекеевой «Псковская лента новостей».

Она добавила, что дорожники полностью заменят инженерные сети, дорожное полотно и тротуары.