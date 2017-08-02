Возбуждено уголовное дело после избиения журналиста в парке Горького
Московская полиция возбудила уголовное дело после нападения на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время прямого эфира из парка Горького.
Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемый — 32-летний москвич — был задержан. Против него возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).
Известно, что хулиган не имеет никакого отношения к ВДВ. По словам Развозжаева, десантники, напротив, пытались задержать москвича.
Добавим, что здоровью журналиста ничего не угрожает. В интервью корреспонденту МИЦ «Известия» он рассказал о произошедшем.