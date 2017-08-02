Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение правительства об объявлении персоной нон грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. Молдавский кабмин и правящая Демократическая партия делают всё, чтобы не допустить восстановления хороших отношений с РФ, написал глава государства в своем Facebook.

«Объявить вице-премьер-министра России персоной нон грата — это акт большой политической глупости. И большая «медвежья услуга» для Молдавии и молдаван. Я не знаю, сами принимали решение молдавские правители или ими, как марионетками, управляли из-за океана», — написал Додон.

По его словам, Кишинев оказался вовлеченным в беспрецедентный за последние 25 лет дипломатический скандал.

Ранее Рогозин заявил, что из-за «хамского решения» Молдавия и Румыния потеряют сотни миллионов долларов.

28 июля Румыния не допустила в свое воздушное пространство самолет, в котором Рогозин направлялся в Кишинев. Российский политик намеревался принять участие в праздновании по случаю 25-летия Приднестровья.

Вице-премьер Рогозин занимает также должность спецпредставителя президента России по Приднестровью.