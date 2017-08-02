Легендарной советской и российской актрисе театра и кино Элине Быстрицкой потребовалась помощь медиков. Врачи диагностировали у 89-летней звезды «Тихого Дона» гипертонический криз.

Быстрицкая, почувствовавшая недомогание, вызвала скорую помощь. Однако необходимости в госпитализации не было, сообщает РЕН ТВ.

Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве.

В 1953 году окончила институт театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого.

В кино актриса начала сниматься с 1950 года. Быстрицкая снялась в таких картинах, как «В мирные дни», «Неоконченная повесть», «Тихий Дон», «Добровольцы», и других.