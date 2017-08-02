Проект «Выездная семейная школа профилактики сахарного диабета и гипертонии для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Коми» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества и получит более 2 млн рублей.

Специалисты центра медицинской профилактики будут проводить профилактические школы в некоторых районах и городах республики. Также они будут выезжать в медучреждения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов края для освещения проблемы сахарного диабета, факторов риска и особенностей заболевания, сообщает ИА «Комиинформ».

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин рассказал, что для Коми такая система профилактической работы очень актуальна из-за низкой плотности населения. Кроме того, в проекте будет организована выездная диагностическая работа для выявления заболевания на ранней стадии. Он также отметил, что уверен в хороших результатах проекта по снижению заболеваемости населения.

Занятия собираются проводить ежедневно. Весь материал и техническое оснащение оставят медицинской организации для дальнейшей работы с местными жителями. За год будет осуществлено 12 выездов, а сам проект планируется реализовывать на территории республики до 2018 года.